Мировой торговле предрекли кризис из-за закрытия порта в Китае

Китайский порт Яньтянь был закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам аналитиков, это приведет к тяжелейшим проблемам во всей мировой торговле. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце мая из-за Covid-19 была приостановлена работа одного из самых загруженных китайских портов Яньтянь. Ожидалось, что предприятие запустится через несколько дней, однако теперь администрация заявляет об открытии только к концу июня.

Как сообщил агентству вице-президент компании Flexport Inc. Нериюс Поскус, ситуация в Южном Китае – еще одна череда бедствий, поразивших глобальную цепочку поставок. Мировая торговля все еще не оправилась после инцидента с блокировкой Суэцкого канала.

В настоящее время у побережья Китая пришвартованы 139 контейнеровозов. Это на 50% больше средних показателей с середины апреля по начало мая. По мнению эксперта, на устранение заторов в Янтянь потребуется от шести до восьми недель.

Все это тормозит мировую торговлю и ускоряет инфляцию из-за роста стоимости морских перевозок. Цены на контейнеры на нескольких маршрутах продолжают расти, а в некоторых случаях они превысили прошлогодние показатели в семь раз.

Ситуация усугубляется рекордно высокими показателями экспорта из Китая, а также открытием экономик США и Европы после локдаунов.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 18.06.21

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