Российская экономика потеряла из-за коронавируса почти триллион рублей

В 2020 году ущерб экономике России от коронавируса составил почти один триллион рублей. На лечение больных в стационарах потратили 183 млрд рублей, а тестирование на Covid-19 обошлось в 108 млрд рублей. Об этом сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

На прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий потратили 515 млрд рублей. Прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на инфекцию – 108 млрд рублей, говорится в докладе.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, деньги, выделенные для сферы здравоохранения, были направлены на строительство стационаров, перепрофилирование больниц в инфекционные, разработку, производство и распределение оборудования и препаратов против Covid-19, производство средств индивидуальной защиты и другие цели.

По данным Росстата, в прошлом году падение экономики России стало максимальным за 11 лет. Изначально ведомство сообщило, что ВВП снизился на 3,1%, но затем уточнило эту величину: она составила 3%. Сильнее российская экономика проседала только в 2009 году – 7,8%. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн рублей.

В начале июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была озвучена сумма, которую государство потратило на поддержку экономики в пандемию. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, власти направили на эти цели в общей сложности 4 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.07.21

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