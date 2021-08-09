Повысить штрафы в десятки раз: в России задумали ужесточить ответственность за вред экологии

В Росприроднадзоре рассчитывают увеличить в десятки раз штрафы для компаний за экологические нарушения и принять норму об отстранении руководителей предприятий, ответственных за крупные разливы нефти. Об это сообщила глава ведомства Светлана Радионова в интервью ТАСС. По ее словам, соответствующие предложения ведомство направит в Госдуму в ходе осенней сессии.

«Мы пойдем на увеличение штрафов. Мы будем об этом говорить. Услышат нас или нет, не знаю. <…> По штрафам я считаю, что для юридических лиц это увеличение в десятки раз», – заявила Радионова. Это необходимо, чтобы компании понимали, что «гораздо выгоднее эти деньги вложить в развитие компании и соблюдение экологических требований, чем в оплату штрафов», – указала она.

«Это должны быть ощутимые штрафы. Не должно быть желания заплатить сейчас, а потом еще», – подчеркнула Родионова.

Она также сообщила, что ее ведомство готовит предложение об увольнении руководителей предприятий в случае крупного разлива нефти. «Мы пойдем в осеннюю сессию с этим предложением. Услышат нас или нет, опять же… Мы не занимаемся нормотворческой инициативой, но мы придем в министерство и правительство с этой идеей. Надеемся, что нас услышат», – сказала Радионова.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за экологический вред. По его словам, уже в текущем году должен заработать принцип «загрязнитель платит», и потребовал законодателей действовать жестко. «Подход очень простой. Получил прибыль за счет природы – убери за собой», – сказал глава государства, добавил, что «здесь нужно действовать жестко». «Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности», – подчеркнул он.

Добавим, правительство России в мае обсудило законопроект об ответственности юрлиц за ликвидацию вредного влияния на экологию, который обяжет предприятия заботиться о вредных отходах за пять лет до остановки производства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.08.21

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