Российские власти предложили Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила властям Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение между странами. Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в ходе Московского финансового форума.

По его словам, Швейцария согласилась приступить к переговорам по этому вопросу. Первые встречи состоятся уже в октябре этого года.

Впервые о возможности внесения изменений в налоговый режим со Швейцарией было объявлено в феврале. Тогда Сазанов оценил выгоду от пересмотра этих соглашений для бюджета России в 250 млрд рублей.

Ранее Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения на условиях, аналогичных Кипру, Мальте и Люксембургу. Согласно новым договорам, если иностранный резидент не менее одного года владеет не менее 15% в российском предприятии, которая является публичной компанией, то он платит 5%, а не 15%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.09.21

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