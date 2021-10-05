российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 октября 2021, 15:31 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

«У нас осталось 10-15 лет...» Кудрин призвал отказаться от нефтегазовых доходов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России нужно в ближайшие 10-15 лет постепенно отказываться от нефтегазовых доходов в бюджете страны.

По его словам, сейчас российский бюджет на треть состоит из доходов, которые приносит нефтегазовая отрасль. Руководитель СП отметил, что всего же нефтяная отрасль функционирует в России «примерно 60 лет».

«У нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», – приводит слова Кудрина «Прайм».

Глава контрольного ведомства напомнил о мировых прогнозах, согласно которым к 2050 году использование углеводородных источников в целом на планете может снизиться вдвое. Это станет вызовом для России, подчеркнул Кудрин.

Глава СП отметил, что в российском кабмине понимают, что нефтегазовые доходы, «с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире», могут сокращаться и «что нужно быть осторожными».

Ранее Сбербанк спрогнозировал суммарные потери бюджета России в 5 трлн рублей к 2035 году при продвижении сценария «зеленого» перехода (поэтапного отказа от использования ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых источников энергии).

Минфин России оценил перспективы развития ситуации в топливном секторе мировой экономики в условиях перехода стран мира к углеродной нейтральности. Ведомство ожидает катастрофическое падение спроса на нефть к 2050 году после того, как на глобальном уровне будут заключены соглашения о декарбонизации ради защиты климата. Все это негативно отразится на бюджете РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.21

Житель Калифорнии выиграл в лотерею 700 млн долларов. / Этническое размывание и риск косовского сценария: нынешняя миграционная политика грозит России разрушением. / Теперь – «Сбербанк-онлайн»: пользователи не могут воспользоваться сервисом (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Риск дестабилизации: в «Газпроме» оценили ситуацию с ценами на газ в Европе

Financial Times связала падение цен на газ с заявлением Путина

«Энергопереход»: газовый кризис стал глобальным

«Они допустили ошибки»: Путин назвал причины газового кризиса в Европе

Биржевые цены на газ в Европе резко упали

В Европе энергозатратные производства закрываются из-за высоких цен на газ

Энергетический коллапс в Европе: биржевые цены на газ приблизились к отметке $2000

Путин становится «создателем королей»: президент Сербии назвал главные причины энергетического кризиса в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Нефть и газ,