«У нас осталось 10-15 лет...» Кудрин призвал отказаться от нефтегазовых доходов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России нужно в ближайшие 10-15 лет постепенно отказываться от нефтегазовых доходов в бюджете страны.

По его словам, сейчас российский бюджет на треть состоит из доходов, которые приносит нефтегазовая отрасль. Руководитель СП отметил, что всего же нефтяная отрасль функционирует в России «примерно 60 лет».

«У нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», – приводит слова Кудрина «Прайм».

Глава контрольного ведомства напомнил о мировых прогнозах, согласно которым к 2050 году использование углеводородных источников в целом на планете может снизиться вдвое. Это станет вызовом для России, подчеркнул Кудрин.

Глава СП отметил, что в российском кабмине понимают, что нефтегазовые доходы, «с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире», могут сокращаться и «что нужно быть осторожными».

Ранее Сбербанк спрогнозировал суммарные потери бюджета России в 5 трлн рублей к 2035 году при продвижении сценария «зеленого» перехода (поэтапного отказа от использования ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых источников энергии).

Минфин России оценил перспективы развития ситуации в топливном секторе мировой экономики в условиях перехода стран мира к углеродной нейтральности. Ведомство ожидает катастрофическое падение спроса на нефть к 2050 году после того, как на глобальном уровне будут заключены соглашения о декарбонизации ради защиты климата. Все это негативно отразится на бюджете РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.21

Житель Калифорнии выиграл в лотерею 700 млн долларов. / Этническое размывание и риск косовского сценария: нынешняя миграционная политика грозит России разрушением. / Теперь – «Сбербанк-онлайн»: пользователи не могут воспользоваться сервисом (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»