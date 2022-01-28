Легендарный инвестор спрогнозировал обвал мировой экономики

Британский инвестор Джереми Грэнтэм считает, что мировую экономику ждет грандиозный кризис. Экономический рост замедлится, инфляция резко вырастет, а также возникнет невиданный дефицит рабочей силы. Об этом сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co рассказал агентству Bloomberg.

По мнению Грэнтэма, «существует лишь ограниченное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ».

«Изменение климата сопровождается сильными наводнениями, серьезными засухами и повышением температуры – ничто из этого не облегчает ведение сельского хозяйства. Природа начинает давать сбои», – отметил инвестор.

В настоящее время представители поколения беби-бумеров, рожденные с 1946 по 1964 год, уходят на пенсию, рождаемость сокращается. Вместе с тем, обостряется геополитическая напряженность.

Эти тенденции формировались десятилетия, их уже невозможно остановить. Уйдут десятки лет на то, чтобы возместить потери. «Если вы думаете, что сможете выдержать это 10, 20 или даже 30 лет, ради бога. Но история говорит, что многие из вас этого не выдержат», – заключил эксперт.

Джереми Грэнтэм является одним из самых известных инвесторов. Он неоднократно делал верные прогнозы по экономическому развитию, а также выявлял «пузыри» на рынке. Однако многие его коллеги считают Грэнтэма слишком пессимистичным. Так он предсказывал США новую Великую депрессию в 2021 году. Инвестор уверял, что Федеральная резервная система не сможет этому помешать.

Лондон, Зоя Осколкова

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