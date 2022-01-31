Стала известна стоимость Олимпийских игр в Пекине

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. По примерным оценкам, затраты, связанные исключительно со спортом, составят 3,9 млрд долларов. При этом усилия властей по сдерживанию коронавируса, вероятнее всего, нивелируют экономический эффект от проведения соревнований.

Как сообщила китайская государственная телекомпания CGTN, стоимость проведения Олимпийских игр 2022 года составит 3,9 млрд долларов. Это значительно меньше, чем было потрачено на предыдущую Олимпиаду 2008 года – 6,8 млрд долларов, пишет РБК. Речь идет об официальных затратах, связанных напрямую со спортом. Однако, как правило, фактические затраты на организацию Игр оказываются выше минимум в два раза, чем заявляется изначально. Спортивный экономист Парижского университета I Пантеон-Сорбонна Владимир Андрефф назвал это «проклятием победителя».

Рекорд стоимости Олимпиады принадлежит Сочи. На подготовку и проведение соревнований в 2014 году было потрачено почти 60 млрд долларов (по нынешнему курсу). Большая часть этих денег ушла на инфраструктуру, которая напрямую не связана с Играми, – строительство дорог, отелей, аэропорта.

Часть финансирования традиционно покрывает Международный олимпийский комитет (МОК). В этом году он выделил 880 млн долларов. Кроме того, как сообщает китайское информагентство «Синьхуа», в настоящее время оргкомитет Олимпиады-2022 привлек 45 коммерческих партнеров. Среди них не учитываются 14 международных спонсоров олимпийского движения (Coca-Cola, Intel, Alibaba, Toyota, Panasonic и другие). Примечательно, что компании из США продолжают спонсировать Олимпиаду в Пекине через МОК, несмотря на дипломатический бойкот Игр со стороны американского правительства из-за вопросов к соблюдению прав человека в Китае.

Среди расходов значится и строительство скоростной железной дороги, возведение которой началось еще в 2014 году. На эти цели выделено 9 млрд рублей. Железная дорога была открыта в конце 2019 года и стала первой в мире с функцией автопилота. Она соединяет Пекин, где пройдут соревнования по бегу на коньках, хоккею, керлингу, а также церемонии открытия и закрытия Олимпиады, с горнолыжным центром Яньцин и Чжанцзякоу.

Крупная сумма уйдет на производство искусственного снега. По оценкам, организаторам понадобится 1,2 млн кубических метров искусственного снега, на него уйдет около 223 млн л воды. Учитывая климат, который способствует поддержанию снежного покрова, стоимость производства всего необходимого для Олимпиады снега составит 600-700 тысяч долларов.

По мнению экономиста Bloomberg Economics Эрика Чжу, эффекты Олимпиады на экономический рост будут нейтральными. В отличие от 2008 года, когда Пекин принимал летние Олимпийские игры, на этот раз не ожидается дополнительных перебоев городского производства. А усилия местных властей по сдерживанию коронавируса, вероятно, нивелируют любой возможный стимулирующий эффект Олимпиады, утверждает эксперт.

Вместе с тем, стало известно, сколько составляют суточные для российских олимпийцев. По информации «Матч ТВ», участники Олимпиады из РФ, которые будут питаться в олимпийской деревне, получили по 1800 рублей. Членам делегации, чья аккредитация не позволяет есть в олимпийской деревне, выделили по 5100 рублей на день.

Пекин, Зоя Осколкова

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