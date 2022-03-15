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Вторник, 15 марта 2022, 14:32 мск

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Россия отложит климатические цели из-за санкций: власти хотят смягчить экологические требования к заводам

Российские власти задумались над смягчением требований к экологической безопасности предприятий. Уже существующие правила и нормы менять не будут, но ряд планируемых нововведений могут отложить до лучших времен. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) надеются на масштабные послабления.

«Вчера Белый дом отправил в Госдуму очередной антисанкционный законопроект, предполагающий послабления в экологическом регулировании экономической деятельности, – пишет «Коммерсант». – В частности, предполагается незначительная отсрочка запуска основных элементов системы технологического нормирования экологической нагрузки промышленности, расширения нацпроекта «Чистый воздух» и запуска ЕГАИС учета древесины».

В первом пакете антисанкционных мер на год сдвигалось десятикратное повышение ответственности за загрязнения при перевалке угля в портах. Как говорится в пояснительной записке, новый законопроект предполагает перенос сроков вступления в силу законодательных актов, содержащих наиболее обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду технологических ограничений.

РСПП направил в правительство свои пожелания. В документах представлен обширный список предложений об отсрочках. Кроме того, в союзе надеются на заметные послабления уже существующих требований. В РСПП не только предлагают до 2025 года продлить все действующие разрешения на выбросы, сбросы, отходы и КЭР, но и прекратить все плановые и внеплановые проверки бизнеса до 2023 года.

Предложения правительства удовлетворяют часть просьб РСПП, но источник в кабмине заверил, что возможны лишь отсрочки введения новых ужесточений – речи об ослаблении действующих требований не идет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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