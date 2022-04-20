В России хотят снизить плату за промышленные выбросы ради поддержки бизнеса

Власти России обсуждают смягчение экологических требований к российским предприятиям, что, как рассчитывают чиновники, поддержит бизнес на фоне западных санкций. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии Госсовета РФ по экологии от 29 марта, пишут «Известия» со ссылкой на документ. По сведениям источника издания, меры направлены на рассмотрение в профильные ведомства.

В частности, власти предлагают в разы снизить коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) – речь идет о промышленных выбросах заводов. На сегодняшний день для таких предприятий применяются в основном два коэффициента к ставке платы: 100 и 25. Первый применяют, если завод оказывает значительное негативное воздействие на экологию, а второй касается компаний, влияние выбросов которых незначительно. Коэффициент 100 предлагается снизить до 25, а 25 – до пяти.

Как отметил председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, в 2021 году плата предприятий за НВОС составила 19 млрд рублей, в 2020-м – 17,6 млрд.

Кроме того, согласно протоколу, предлагается ввести мораторий на обеспечение автоматического контроля выбросов. Напомним, что камбин РФ в 2019 году постановил устанавливать датчики автоматического контроля выбросов на заводах. Предприятия должны оснастить объекты такими системами в течение четырех лет после получения комплексных экологических разрешений (КЭР).

Как пояснили в Минпромторге, примерная стоимость системы контроля промышленных выбросов, включая установку, поставку, монтаж и пусконаладочные работы, до февраля 2022 года составляла около 30 млн рублей. С учетом изменения экономической ситуации цена этих работ может составить более 40 млн рублей.

В свою очередь, представитель вице-премьера России Виктории Абрамченко заявила, что сейчас правительство ведет последовательную работу по поддержке бизнеса и снижению административных барьеров. По ее словам, уже подготовлены меры по пролонгации проекта «Чистый воздух» и реализации модернизации предприятий на два года, что позволит поддержать предприятия в условиях внешнего экономического давления. В то же время, подчеркнула чиновница, экологические проекты не будут остановлены.

Между тем в Минприроды отказались поддержать предложенные меры. Снижение коэффициентов выплаты за вред окружающей среде обернется тем, что компании не будут заинтересованы во внедрении природоохранных технологий. В министерстве также выступили против моратория на установку автоматического контроля выбросов.

В Минприроды при этом напомнили, что для бизнеса уже принят ряд мер поддержки. Так, продлено действие ранее выданных разрешительных документов и отменены плановые проверки. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов согласился с позицией ведомства, отметив, что сегодня достаточно уже принятых послаблений.

Напомним, в марте правительство РФ направило в Госдуму законопроект, предполагающий послабления в экологическом регулировании экономической деятельности на фоне западных санкций. В частности, предполагается отсрочка запуска основных элементов системы технологического нормирования экологической нагрузки промышленности, расширения нацпроекта «Чистый воздух» и запуска ЕГАИС учета древесины, сообщал «Коммерсантъ». В первом пакете антисанкционных мер на год сдвигалось десятикратное повышение ответственности за загрязнения при перевалке угля в портах.

Москва, Наталья Петрова

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