Президент Таджикистана посоветовал жителям купить продуктов на два года вперед

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рекомендовал жителям закупиться продуктами на два года вперед. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Глава государства заявил, что текущая мировая ситуация серьезно влияет на экономику всех государств, включая Таджикистан. «Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях и, прежде всего, в плане обеспечения продовольственной безопасности», – пояснил Рахмон.

Он призвал граждан быть сплоченными и не впадать в панику. «Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая. Помнить, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года», – отметил президент.

Он также добавил, что Таджикистан уже убедился в эффективности запасов продовольствия в период пандемии. Последствия этого чрезвычайно чувствительного периода кризиса непредсказуемы и долгосрочны.

Душанбе, Зоя Осколкова

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