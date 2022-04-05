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Вторник, 5 апреля 2022, 17:23 мск

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Белоруссия будет рассчитываться за российский газ рублями

Белоруссия с апреля переходит на российские рубли в расчетах за газ. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Соответствующее соглашение подписали министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и глава «Газпрома» Алексей Миллер сегодня, 5 апреля, в Санкт-Петербурге.

Как подчеркнули в пресс-службе, цена на поставляемый в республику природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим ранее соглашением.

С учетом достигнутых договоренностей цены на газ для потребителей в Белоруссии также будут снижены, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика уже в 2022 году будет рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в рублях. Он назвал это решение выгодным для белорусской экономики.

Минск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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