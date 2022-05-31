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Вторник, 31 мая 2022, 10:46 мск

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Стоимость Brent превысила $123 за баррель на новостях о европейском эмбарго

Цена нефти марки Brent ускорила рост до 3,3% на лондонской бирже ICE Future и поднялась выше $123 за баррель, что стало двухмесячным максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:24 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле достигала $123,48 за баррель. В последний раз цена Brent находилась на уровне выше $123 за баррель 24 марта.

Нефтяные цены выросли на фоне заявлений о договоренности лидеров стран Евросоюза о частичном эмбарго на российскую нефть. Эмбарго охватит импорт двух третей нефти из России. Запрет на поставки нефти из России временно не будет распространяться на транспортировку сырья по трубопроводу.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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