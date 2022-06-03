900 жителей Нью-Йорка лишились работы из-за санкций против России

В Нью-Йорке 900 сотрудников компании Buyk лишились работы из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает The Washington Post.

Фирма Buyk была американской дочерней компанией «Самоката», одной из самых популярных в России сервисов доставки продуктов. Она была основана в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, а к концу 2022-го планировала обслуживать Бостон, Хьюстон, Майами и Лос-Анджелес.

С введением ограничений прекратилась возможность регулярного финансирования и, соответственно, выплаты зарплаты. Компания объявила о банкротстве и уволила всех сотрудников – 900 человек.

«Никто не ожидал, что мы останемся без работы», – рассказал WP глава отдела розничной торговли компании Юсуф Алаби-Аджидагба.

Сегодня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, который был на согласовании почти месяц из-за споров о возможности полного отказа от российской нефти. В итоге согласовано частичное эмбарго, которое начнет действовать через полгода после основных санкций.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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