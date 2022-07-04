В России расходы на госпрограммы хотят сократить на 1,6 трлн рублей

В ближайшие три года расходы на государственные программы в России могут сократиться на 1,6 трлн рублей. С таким предложением выступил Минфин. Эта мера позволит «обеспечить сбалансированность» бюджета и сконцентрировать траты на более актуальных направлениях.

Согласно методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 2023 году траты планируется уменьшить на 557 млрд руб., в 2024-м – на 539 млрд, в 2025-м – на 534 млрд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Секвестр затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Больше всего расходов в следующие три года министерство предлагает снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 млрд рублей), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд), «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд). Решение о том, от каких трат стоит отказаться, будет принимать куратор каждой госпрограммы.

В Минфине связали отказ от части расходов с «обеспечением сбалансированности» федерального бюджета. Мера поможет приоритизировать расходы и сконцентрировать их на наиболее важных и актуальных направлениях. Сокращение не коснется исполнения социальных обязательств, оплаты труда или денежного довольствия.

В то же время планируется увеличение расходов по госпрограмме «Социальная поддержка граждан»: на 936,4 млрд рублей в 2023 году, на 1 трлн рублей в 2024 году, на 1,2 трлн рублей в 2025 году. Всего на госпрограммы и непрограммные направления в 2023, 2024 и 2025 годах планируется направить 22,6 трлн, 23 трлн и 24 трлн рублей соответственно.

Изначально предполагалось, что в 2022 году доходы бюджета составят 25 трлн рублей, расходы – 23,7 трлн рублей (профицит 1,3 трлн рублей). Теперь же прогнозируется дефицит на уровне 1,7 трлн рублей. Окончательный вариант проекта бюджета должен быть внесен в Госдуму к 15 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

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