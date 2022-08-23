В Германии коммунальщики запросили около 34 млрд евро из-за дорогого газа

В Германии коммунальные предприятия подали иски о доходах от налога на газ на 34 млрд евро. Об этом сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Сбор выплачивается и передается поставщикам энергии и, следовательно, конечным потребителям через Trading Hub Europe (THE), совместное предприятие операторов газотранспортной системы», – говорится в публикации.

Отчеты поступили от AXPO Solutions AG, DXT Commodities SA, EWE Trading GmbH, ENET Energy SA, Gunvor Group Ltd. и многих других. На данный момент 12 крупных поставщиков энергии уже подали иски.

Ранее крупнейшие немецкие компании заявили о миллиардных убытках в первом полугодии из-за сокращения поставок газа из России. Накануне стоимость топлива на европейском рынке подскочила на фоне новостей о полной остановке трубопровода «Северный поток» на трое суток. Цена газа превысила отметку в 2800 долларов за тысячу кубометров. По прогнозам аналитиков, стоимость газовых контрактов может вырасти до 4000 долларов за тысячу кубометров в первой половине сентября.

Берлин, Зоя Осколкова

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