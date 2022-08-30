«Газпром» сократил поставки газа французской Engie

ПАО «Газпром» сократил объем поставок природного газа французской компании Engie с 30 августа. Французская фирма заверила клиентов, что топлива всем хватит.

Engie получила уведомление от российской компании о дополнительном и немедленном уменьшении объемов продажи «по причине разногласий между сторонами в применении контрактов». Покупатель российского газа не уточнил, какие именно разногласия появились с поставщиком.

Французская энергокомпания успокоила клиентов, что накопила достаточно газа для выполнения обязательств перед ними.

«Как и было объявлено, Engie накопила объемы, необходимые для выполнения обязательств перед клиентами и собственных (технических) требований, и приняла меры для сокращения любого прямого финансового или физического ущерба», – цитирует Reuters заявление Engie.

Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что стране нечем немедленно заменить поставки российского газа. Россия обеспечивала 17% от газовых потребностей Франции. Сейчас Engie пытается договориться с алжирской Sonatrach об увеличении импорта энергоносителей.

Париж, Наталья Рязанова

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