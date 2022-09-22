Белоруссия запретила вывоз автомобилей и других промтоваров

Белоруссия ввела запрет на вывоз некоторых промышленных товаров, включая автомобили. В списке более 250 позиций, ограничение на экспорт которых будет действовать в течение шести месяцев.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», – говорится в постановлении Совета министров республики от 20 сентября № 630.

В перечень товаров входят железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефоны и смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие.

Исключением являются товары, которые были произведены в Белоруссии или России, а также вывозимые за пределы страны по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Не подпадают под запрет и транзитные грузы.

Минск, Зоя Осколкова

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