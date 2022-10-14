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Пятница, 14 октября 2022, 13:34 мск

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Мировую экономическую ситуацию сравнили с крушением поезда

Фото: FreePik

По мнению американского экономиста Нуриэля Рубини, мировая экономическая ситуация напоминает крушение поезда в замедленной съемке. Множество негативных факторов ведут мир к столкновению все более быстрыми темпами.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда экономические, денежные, социальные, политические, геополитические, экологические и технологические угрозы возрастают», – сказал бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в интервью для Newsweek.

Эксперт прогнозирует, что в течение следующей декады ожидается явление, которое он назвал «матерью всех долговых кризисов». Уже сейчас индекс потребительских цен в США вырос на 8,2%, а месячная инфляция – на 0,4%. «Налицо экономический и финансовый ущерб», – заключил Рубини.

Мир переживает «геополитическую депрессию», имеющую разрушительный потенциал. Среди негативных факторов – противостояние между Китаем и Тайванем, запуски ракет Северной Кореей, конфликт между Россией и Украиной, и многие другие. Все это ведет мир на «курс столкновения, который постоянно ускоряется».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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