В России продлили мораторий на проверки бизнеса

Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год. При этом для проверок объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Кроме того, документ устанавливает право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если до этого проверяющие нанесли профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Что касается объектов высокорискованных категорий, то их будут проверять на основании индикаторов, которые еще предстоит разработать. Например, надзорные органы будут проводить контрольные мероприятия в случае получения данных о возникновении рисков нарушения обязательных требований.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»