Политика Центробанков ведет к глобальной рецессии в 2023 году

Риски глобальной рецессии сохранятся и в 2023 году. Поводом для этого может стать продолжающаяся политика ведущих мировых Центробанков, нацеленная на дальнейшее повышение ключевых ставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Начало года сопровождается для глобальной экономики рядом положительных факторов. В частности, в Европе установилась теплая погода в разгар зимнего отопительного периода, а в Китае возобновляется производство после затяжных локдаунов, в США наблюдается устойчивое снижение инфляции.

«Мировая экономика начинает новый год на более оптимистичной ноте, хотя это не гарантирует, что 2023 закончится таким образом», – считают специалисты аналитического агентства.

Поводом для сохранения рисков рецессии может стать продолжающаяся политика ведущих мировых Центробанков, которая нацелена на дальнейшее повышение ключевых ставок. Также одним из факторов может выступить неустойчивая инфляционная динамика.

«Поскольку Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и ряд других стран по-прежнему настаивают на повышении процентных ставок, риск резкого спада в конце года нельзя сбрасывать со счетов, особенно если инфляция окажется неустойчивой и не отступит так сильно, как этого хотят центральные банки», – заключают аналитики.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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