Аналитики заявили об отрыве рынка акций США от реальности

Американские фондовые индексы продолжают расти, несмотря на ухудшающиеся прогнозы для корпоративных прибылей и макроэкономических показателей. По мнению аналитиков, это указывает на то, что рынок ценных бумаг США отоврался от реальности.

В 2023 году индекс S&P 500 вырос на 7,25%, а с минимумов октября он подскочил уже на 17%. Это произошло на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федерального резерва и прогнозов рецессии в экономике США. Все вместе создает существенные риски для стабильности финансовых рынков, считает главный инвестиционный директор бизнеса Morgan Stanley в сфере управления состояниями Лиза Шалетт.

Данные о розничных продажах, промпроизводстве и рыночном доверии ухудшаются вместе с прибылями компаний. Тогда как акции циклических компаний продолжают расти опережающими темпами по сравнению с компаниями из защитных секторов.

«Я слышала теории о том, что инвесторы понимают, что происходит, но пытаются смотреть в будущее, – сказала Шалетт. – Не знаю, в какой магический шар они смотрят, но история наказывает за столь резкие разрывы с реальностью».

Рост акций не подкрепляется фундаментальными показателями. Вероятнее всего, он обеспечивается кратковременными техническими факторами, среди которых покупка акций игроками на понижение для покрытия коротких позиций или традиционная для начала года тенденция инвесторов покупать бумаги главных прошлогодних неудачников.

Глава ФРС Джером Пауэлл уделяет мало внимания ситуации на фондовом рынке, указывает Шалетт. Тем не менее, другие члены руководства Федрезерва могут занять более жесткую позицию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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