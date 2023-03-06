Швейцарский Центробанк завершил 2022 год с рекордным убытком

Швейцарский национальный банк (SNB) понес рекордный убыток по итогам 2022 года. Об этом сообщается в годовом отчете регулятора.

По данным ЦБ Швейцарии, чистый убыток составил 132,48 млрд франков (141,6 млрд долларов). Это рекордный показатель. Для сравнения в 2021 году он получил чистую прибыль в размере 26,3 млрд франков.

По данным аналитиков, негативным фактором стало изменение курсов обмена валют. Нацбанк зафиксировал убыток в 131,46 млрд франков по позициям в иностранной валюте и более 1 млрд франков по позициям в нацвалюте.

В то же время стоимость золота на балансе SNB выросла на 0,4 млрд франков. В абсолютном выражении объем драгметалла составил 1,04 тысячи тонн. Этот показатель остался неизменным с 2021 года.

В связи с убытком SNB сообщил, что не сможет провести дивидендные выплаты акционерам за 2022 год, а также перечислить средства в федеральный бюджет Швейцарии и бюджеты кантонов.

Берн, Зоя Осколкова

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