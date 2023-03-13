российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 марта 2023, 16:00 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Десятки сельхозпроизводителей в России лишат господдержки из-за поджога травы

44 сельхозтоваропроизводителя будут лишены в 2023 году государственной поддержки из-за умышленного поджога сухой травы. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

По его словам, в 12 субъектах были доказаны случаи поджога травы десяткам хозяйств. При этом все нарушители установлены и понесут ответственность в виде лишения господдержки.

Кроме того, в Минсельхозе напомнили, что, согласно Земельному кодексу РФ, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы теперь обязаны принимать участие в тушении пожаров, возникших на соответствующих земельных участках.

«Таким образом, мы снимаем все правовые препоны для того, чтобы землепользователи своими активными действиями препятствовали возникновению пожаров, и тушения уже возникших. Эта обязанность вступила в силу в соответствии с действующим законодательством с 1 марта 2023 года», – сообщил Некрасов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Лесные пожары

В Чили из-за мощных лесных пожаров образовались огненные смерчи / Благовещенск затянуло смогом от лесных пожаров в Китае / В бюджете сократили средства на тушение пожаров и очистку Байкала / В Рязанской области сняли режим чрезвычайной ситуации / В Турции лесные пожары вплотную приблизились к строящейся АЭС / В Оренбурге произошел пожар в экопарке / Дым от рязанских пожаров затянул небо Мордовии / Число лесных пожаров в Подмосковье резко снизилось

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Лесные пожары,