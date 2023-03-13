Десятки сельхозпроизводителей в России лишат господдержки из-за поджога травы

44 сельхозтоваропроизводителя будут лишены в 2023 году государственной поддержки из-за умышленного поджога сухой травы. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

По его словам, в 12 субъектах были доказаны случаи поджога травы десяткам хозяйств. При этом все нарушители установлены и понесут ответственность в виде лишения господдержки.

Кроме того, в Минсельхозе напомнили, что, согласно Земельному кодексу РФ, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы теперь обязаны принимать участие в тушении пожаров, возникших на соответствующих земельных участках.

«Таким образом, мы снимаем все правовые препоны для того, чтобы землепользователи своими активными действиями препятствовали возникновению пожаров, и тушения уже возникших. Эта обязанность вступила в силу в соответствии с действующим законодательством с 1 марта 2023 года», – сообщил Некрасов.

Москва, Зоя Осколкова

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