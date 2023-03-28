Китай стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся стран

Китай обогнал США по объему кредитов, предоставленных развивающимся странам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное экономистами Всемирного банка и нескольких университетов Америки и Европы.

Для финансирования стран-должников КНР использует резервы своего Центробанка. По данным аналитиков, объемы денежных резервов валютного регулятора для данных целей оцениваются в 3,3 трлн долларов. С 2000 года Пекин направил 22 странам, включая Аргентину, Пакистан и Нигерию, по меньшей мере 240 млрд долларов в виде помощи.

«В мире образовалась новая глобальная система трансграничного кредитования стран, испытывающих долговое бедствие, которая конкурирует с руководимыми США структурами, действующими с 1940-х годов. За последние два десятилетия Народный банк Китая заключил соглашения о свопах с 40 странами и торговыми блоками на сумму около 580 млрд долларов», – говорится в статье.

При этом соглашения о валютных свопах в Китае отличаются от того, что обычно развивающиеся страны используют для поддержания ликвидности. Государства используют эти деньги для укрепления валютных резервов своих центральных банков во время кризиса, чтобы избежать понижения кредитных рейтингов и атак на их валюты, а также для финансирования госбюджетов. Это приводит к превращению Народного банка КНР в источник экстренных средств, или промежуточных кредитов, которые традиционно входят в компетенцию МВФ.

Китай играет все большую роль в экономике пострадавших от кризиса стран и предлагает альтернативу системе, которая десятилетиями определяла реакцию мира на чрезвычайные экономические ситуации. Таким образом, две крупнейшие экономики все чаще борются за влияние в глобальной финансовой и валютной системе, которая, как пишут авторы исследования, «становится более многополярной, менее институционализированной и менее прозрачной».

Пекин, Зоя Осколкова

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