Россия готова к запуску массового производства беспилотников – Белоусов

Россия готова к развитию отрасли производства беспилотных авиационных систем. Как заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, в 2024 году планируется произвести около 18 тысяч крупных и средних дронов.

«У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных… Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников без учета беспилотников весом менее 1 килограмма, которых будет десятки тысяч», – уточнил первый вице-премьер, слова которого цитирует РИА «Новости».

«Мы в принципе готовы к старту новой отрасли. У нас есть, конечно, далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная. Причем образцы вполне на уровне мировых достижений, а некоторые вещи превышают мировые», – заверил Белоусов.

Первый вице-премьер также отметил, что в настоящее время структурированы все федеральные проекты нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». По его словам, в соответствии с поручением главы государства до 1 сентября правительство России должно утвердить этот национальный проект.

Новосибирск, Светлана Антонова

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