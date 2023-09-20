В России выросло число загрязняющих воздух предприятий

С прошлого года в России увеличилось число предприятий, которые загрязняют воздух вредными веществами. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2022 году в России было 131,2 тысячи предприятий-загрязнителей. За год их число выросло на 19% и составило 156,4 тысячи. При этом в целом эмиссия вредных веществ в атмосферу снизилась на 0,2% по сравнению с 2021 годом, до 17,17 млн тонн.

«Снижение вредных выбросов со стороны промышленности при одновременном росте числа предприятий-эмитентов стало возможным благодаря строительству новых и модернизации действующих очистных установок, а также совершенствованию технологических процессов. На экологизацию производства компании в 2022 году направили около 680 млрд рублей, что позволило сократить генерацию вредных выбросов в атмосферу почти на один миллион тонн», – пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Несмотря на то, что в стране промышленных выбросов стало меньше, в отдельных регионах показатель существенно вырос. Хуже всего ситуация обстоит в Адыгее (объем эмиссии вырос в 2,2 раза), Ненецком автономном округе (плюс 58,6%), Тыве (плюс 26,3%), Брянской (плюс 23,8%), Сахалинской (плюс 19,3%), Владимирской (плюс 18,6%) и Калининградской областях (плюс 18%), ЕАО (плюс 17,9%), Хабаровском крае (плюс 16,8%) и Чувашии (плюс 16,7%).

Москва, Зоя Осколкова

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