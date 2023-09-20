The Guardian: около 98% жителей Европы дышат загрязненным воздухом

Подавляющее большинство европейских жителей дышат крайне вредным загрязненным воздухом. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 98% европейцев живут там, где содержание крайне вредоносных микрочастиц в воздухе превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Почти две трети граждан находятся на территориях, где норма, установленная ВОЗ, превышена почти в два раза.

При этом ситуация в восточной Европе гораздо хуже, чем в ее западных частях. Исключением является Италия, где количество микрочастиц на севере страны также почти в четыре раза превышает лимит ВОЗ.

По словам экспертов, загрязнение воздуха приводит к примерно 400 тысячам ранних смертей в Европе в год. Около половины из этих людей можно было бы спасти, если бы качество воздуха соответствовало стандартам.

Лондон, Зоя Осколкова

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