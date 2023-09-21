Правительство утвердило список стран, допущенных к валютным торгам

Правительство утвердило список стран, банки и брокеры которых смогут участвовать в валютных торгах в РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина.

«В список вошло более 30 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мера направлена на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных государств, а также на формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса экономики РФ на расчеты в нацвалюте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»