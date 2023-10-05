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Четверг, 5 октября 2023, 12:12 мск

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ФАС потребовала от 32 нефтяных компаний и независимых АЗС снизить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила реализаторам бензина и дизеля письмо с требованием снизить цены на топливо и отчитаться о принятых мерах.

«ФАС направила письмо 32 вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу», – говорится в сообщении ведомства.

В ФАС подчеркнули, что если АЗС не прислушаются к требованию, то это будет рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства.

«Кроме того, анализируется цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа было возбуждено шесть дел в пяти регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции», – добавили в ведомстве.

Накануне Минэнерго и Минфин представили меры по стабилизации внутреннего рынка топлива, связанные с введением заградительных пошлин для некоторых экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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