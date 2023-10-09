В России сохраняется запрет на экспорт бензина: власти мониторят рынок топлива

В России сохраняется запрет на экспорт бензина и ограничения на поставки за рубеж дизельного топлива. Кроме того, правительство продолжает мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен», – сказал Новак в ходе совещания у премьер-министра.
Тем временем, кабмин продолжит мониторить ситуацию на внутреннем топливном рынке, чтобы сохранить ценовую стабильность. Взаимодействие с нефтяными компаниями проводится в ежедневном режиме, добавил вице-премьер.
Напомним, в летние месяцы биржевая стоимость бензина и дизтоплива в России постоянно росла, устанавливая новые рекорды. Подорожание продолжилось и в сентябре, в том числе на автозаправках. Правительство РФ 21 сентября в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке ввело временное ограничение на его экспорт. Чуть раньше были увеличены нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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