Минтруд выявил 663 тысячи неформально работающих россиян

В России выявили 663 тысячи работников, занятых в теневом секторе экономики. Об этом говорится в докладе Минтруда. Впрочем, в последнее время число работающих «в серую» снижается, в том числе благодаря режиму самозанятости.

По данным Минтруда, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Для решения проблемы министерство предлагает законодательно определить понятие теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых обнаружены подобные факты, пишут «Известия». Это поможет ускорить легализацию трудовых отношений в России, говорится в докладе.

В сентябре стало известно, что Министерство труда разработало методику для расчета числа занятых в теневом секторе экономики. На основе полученных данных региональным властям установят KPI по «легализации» таких граждан. Таким образом, за три года планируется обелить до трети работающих «в серую» россиян.

Тем временем, ведомство уже завершило работу над новой редакцией закона «О занятости населения». Документ должен быть утвержден до конца года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, для работодателей формируются серьезные вызовы, связанные с развитием форм дистанционной и платформенной занятости, а также института самозанятых.

По словам экспертов, с учетом довольно ограниченного инструментария и трудностей выявления почти 700 тысяч человек – это довольно высокий показатель. С появлением самозанятости в РФ рынок обелился: многие из тех, кто работал на рынке частных услуг, вышли из тени. При этом в 2023 году в России фиксируется рекордно низкая безработица в 3%.

Однако избавиться от неформальных трудовых отношений полностью все равно не получится, ни одна страна в мире не добилась этого. Традиционно локализуются теневые отношения в малом и микробизнесе в сфере услуг. Поэтому какая-то доля серой занятости, особенно в области частных услуг, будет всегда. Задача властей сделать так, чтобы работодателям было выгодно выводить сотрудников из тени.

Москва, Зоя Осколкова

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