В России готовят запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы и яиц (ОБНОВЛЕНО)

Минсельхоз России инициировал введение запрета на вывоз из страны некоторых видов мяса птицы сроком на шесть месяцев из-за заметного роста внутренних цен на эту продукцию. Министерство готовит соответствующий проект постановления правительства. Уведомление об этом опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Мера направлена на сдерживание роста цен и недопущение дефицита на внутреннем рынке. Запрет может вступить в силу в декабре 2023 года. Экспорт каких именно видов мяса птицы будет ограничен, не уточняется.

В Минсельхозе отметили, что в России в настоящий момент зафиксирован «существенный рост внутренних цен на мясо отдельных видов мяса домашней птицы». Продукция подорожала на 25,3% в сравнении с прошлым годом. В ведомстве связывают рост цен со снижением объемов производства в последние месяцы и увеличением себестоимости на фоне высокого курса доллара США.

Как указали в министерстве, сложившаяся ситуация «способствует чрезмерной привлекательности вывоза мяса птицы по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации».

«В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев», – заявил Минсельхоз.

Обновлено в 12:24. Минсельхоз России также предложил запретить экспорт куриных яиц на полгода для сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Ведомоство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

В среду, 25 октября, на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева объяснить причины роста цен на курятину, отметив, что с начала года мясо птицы подорожало более чем на 27%. Глава государства при этом потребовал от кабмина своевременно реагировать на ценовую ситуацию на рынке. «Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей: из Белоруссии, из того же Казахстана. Ну правда ведь», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля). Патрушев сообщил, что мясо птицы из этих стран уже поступает на российский рынок. В ответ президент заявил, что нужно это было делать своевременно, «тогда и роста бы не было такого».

Напомним, в начале октября Федеральная антимонопольная служба направила основным производителям мяса курицы – компаниям «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» – запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен на продукцию. Позднее ведомство сообщило, что эти производители начали снижать цены на курятину.

Москва, Наталья Петрова

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