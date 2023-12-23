Правительство РФ отменило пошлины на импорт куриного мяса

Правительство РФ приняло решение об отмене с 1 января по 31 декабря 2024 года таможенных пошлин на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на официальном портале кабинета министров.

В пресс-службе правительства пояснили, что решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Постановлением утверждены правила выдачи импортёрам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.

Кроме того, министерство будет размещать на своём официальном сайте данные об остатке объёмов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube