Бельгия возобновила импорт алмазов из России

Бельгия возобновила импорт промышленных алмазов из России. Об этом свидетельствуют данные европейской статслужбы.

В феврале Бельгия закупила 25 килограммов промышленных алмазов стоимостью 197 тысяч евро. Эта поставка стала первой с октября и крупнейшей с апреля 2023 года, передает РИА «Новости». В целом за прошлый год Бельгия приобрела у России промышленных алмазов на 3 млн евро.

Евросоюз ввел ограничения на поставку российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. Запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых и обработанных на территории России, действует с 1 января 2024 года. С 1 марта вводятся поэтапные ограничения на ввоз российских алмазов, обработанных в третьих странах. Под запрет также попали украшения с бриллиантами из РФ.

Европейские бизнесмены заявили, что запрет на поставку добытых в России алмазов внес хаос на международный ювелирный рынок. В основном пострадали производители украшений в Евросоюзе. Санкции против российских алмазов, из-за которых приходится проводить проверку происхождения драгоценных камней, привели к длительным задержкам, дополнительным расходам и недовольству клиентов.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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