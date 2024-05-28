Силуанов заявил о запросе на справедливость в российском обществе

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос социальной справедливости, в том числе и по поводу прогрессивного налогообложения, давно созрел в российском обществе. При этом, даже после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими странами».

Пресс-служба ведомства во вторник, 28 мая, сообщила, что Силуанов сказал следующее: «В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе, на прогрессивную шкалу налогообложения (это подтверждают социологические опросы). Самым важным, с точки зрения восприятия справедливости налоговых изменений, для граждан является понимание того, что средства, которые они в виде налогов отдают государству, тратятся на нужды общества: на их детей, на улучшение условий жизни, создание комфортных условий проживания и так далее. Поэтому самый главный вопрос даже не в том, «сколько я плачу», а «на что эти средства идут. …Когда несколько лет назад для доходов свыше 5 миллионов рублей НДФЛ увеличили с 13% до 15% – было сразу объявлено, что это целевые деньги, которые идут на лечение больных детей. И никаких вопросов практически ни у кого не возникло».

«Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий (речь в т.ч. об отечественных IT-решениях и оборудовании, фармацевтики, химической промышленности, о производстве новых материалов). Также средства пойдут на развитие проектов технологического суверенитета (выпуск самолетов, судов, станков, микроэлектроники, лекарств, экономика данных и так далее). Все эти инвестиции со временем вернутся нашему обществу через повышение экономического благосостояния, но уже – всех граждан. И, конечно же, дополнительные средства будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства (например, продление материнского капитала, программы охраны материнства и поддержки здоровья женщин, поддержку регионов с низкой рождаемостью), на различные проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, поддержке больных диабетом, закупку средств реабилитации, объекты культуры, спорта и т.д. …Даже после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими юрисдикциями (странами)», – добавили в российском Минфине.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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