В Минфине рассказали о прогрессивной шкале НДФЛ

Министерство финансов РФ во вторник, 28 мая, внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, согласно которым, одним из ключевых изменений стало введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения в налогообложении коснутся чуть более трех процентов от работающих россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц, т.е. – более 2,4 миллиона рублей в год.

В ведомстве рассказали, как будет выглядеть новая шкала НДФЛ. Так, согласно пакету поправок, внесенному в правительство РФ, НДФЛ для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей составит 15 %; для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18 %; для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20 %; для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22 %.

«Введение прогрессивной шкалы коснется трех процентов трудоспособных россиян и будет взиматься только с превышения, а не со всей зарплаты. То есть, если человек зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц, то в год он заплатит на 12 тысяч рублей больше (или же больше на тысячу рублей в месяц). С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13 процентов», – сообщили в Минфине.

Кроме того, в ведомстве отметили, что «доходы участников специальной военной операции (СВО) на Украине не попадут под предстоящее повышение ставки НДФЛ, для данной категории россиян сохранится прежний порядок налогообложения на уровне 13 процентов. Выплаты участникам СВО связаны с риском для жизни, поэтому было принято решение защитить их от предстоящих налоговых изменений».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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