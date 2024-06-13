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Четверг, 13 июня 2024, 16:04 мск

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Банки в Киргизии прекратили прием денежных переводов из России

В Киргизии несколько банков приостановили работу с системами денежных переводов, с помощью которых можно было отправлять и получать деньги из России. Об этом сообщается на сайтах кредитных организаций.

В частности, невозможно перевести деньги в Киргизию с помощью систем Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн».

В пресс-службах банков сообщили, что причиной прекращения работы с переводами из РФ стали технические работы, и пообещали сообщить дополнительно о возобновлении транзакций.

В одной из кредитных организаций связали простановку работы с переводами с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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