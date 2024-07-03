Путин и Си Цзиньпин поручили согласовать поставки газа по «Силе Сибири – 2» в кратчайшие сроки

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Астане в среду, 3 июля, заявил, что лидеры двух стран дали поручения ответственным компаниям в кратчайшие сроки согласовать условия поставок газа по «Силе Сибири – 2», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Новак сказал: «Проект «Сила Сибири – 2» тоже обсуждался, он поддерживается. Продолжится работа по согласованию условий, параметров. Даны указания сделать это в возможно короткие сроки. Дату подписания контракта никто не называет, потому что это – процесс переговоров. Сроки начала поставок – предмет переговоров между двумя странами, двумя компаниями. На встрече с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом тоже обсуждали вопросы прокладки газопровода «Сила Сибири – 2» по их территории. Обсуждалось участие в разработке схемы газоснабжения».

Отметим, что проект «Сила Сибири – 2» предусматривает поставку до 50 млрд куб. м газа в год в Китай через территорию Монголии.

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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