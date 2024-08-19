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Понедельник, 19 августа 2024, 18:53 мск

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Грузия наращивает поставки вина в Россию

По итогам семи месяцев текущего года Грузия экспортировала в Россию 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше, чем годом ранее, следует из сообщения Национальной службы статистики республики.

Согласно сообщению ведомства, на которое ссылается «Прайм», с января по июль Грузия импортировала в РФ натуральных виноградных вин на $121,4 млн, алкогольных напитков на $85 млн, минеральной и пресной воды на $47,9 млн и фруктов на $23,5 млн.

Россия является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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