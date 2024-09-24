Решетников сделал новый прогноз о росте экономики России

Российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 3,9%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня на заседании федерального правительства.

«В 2024 году мы ожидаем рост ВВП на 3,9%. Суммарно с 2024 по 2027 год ВВП вырастет на 13%. Номинал ВВП в 2024 году составит 196 трлн рублей – это почти в два раза больше, чем в 2020 году. К 2027 году номинальный объём ВВП составит почти 250 трлн рублей», – сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба кабинета министров.

При этом Решетников отметил, что инвестиции обеспечивают порядка 30% роста ВВП. «По итогам этого года ожидаемый рост инвестиций – на 7,8%, в следующем году инвестиционная активность будет на уровне 2%, но это на фоне высокой базы этого года и прошлых лет. Далее ожидаем рост 3% и более при сохранении достигнутого высокого уровня бюджетных инвестиций (то, что заложено в бюджете). Основной вклад будут вносить инвестиции за счёт собственных средств предприятий», – сообщил он.

«В прогнозном периоде будет обеспечено увеличение инвестиций и развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, в том числе с учётом предлагаемых тарифных решений», – добавил Решетников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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