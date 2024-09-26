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Четверг, 26 сентября 2024, 20:26 мск

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Новак заявил о 90-процентном импортозамещении в нефтяной отрасли

Россия стала на 90% независимой от зарубежных поставок оборудования в нефтяной отрасли. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, осталось импортозаместить только 10% оборудования, или около 200 видов.

«На сегодняшний день осталось всего около 200 видов оборудования… Сейчас осталось 10% от того количества оборудования, которое мы не производили, а покупали за рубежом», – сказал Новак (цитата по «Прайм»).

По его словам, ожидается, что в ближайшие несколько лет отечественные предприятия России приступят к производству оставшихся видов оборудования, за счет чего будет обеспечен технологический суверенитет страны.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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