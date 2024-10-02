Российская экономика опять замедляется

По итогам августа ВВП России вырос до 2,4% в годовом выражении после июльского повышения на 3,5%. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития «О текущей ситуации в российской экономике».

«Основная причина – сдвиг «вправо» уборочной кампании в сельском хозяйстве. В целом за восемь месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,2% год к году», – отмечается в документе.

В то же время, как уточнили в министерстве, замедление коснулось также индекса промышленного производства, который по итогам августа вырос в годовом выражении на 2,7%, тогда как в июле повышение составило 3,3%. Тем не менее, сообщается, что к уровню двухлетней давности темпы сохраняются на высоком уровне: +9,4% после +9,3% месяцем ранее.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube