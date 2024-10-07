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Понедельник, 7 октября 2024, 20:46 мск

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Правительство РФ готовит новые меры борьбы с зарплатами в конвертах

В правительстве РФ намерены перечень индикаторов риска ухода от уплаты налогов. На портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Минтруда, исходя из которого контрольные органы могут назначать выездные проверки.

Среди новых индикаторов: начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, если их доля равна или превышает половину штата. В этом же списке – сокращение квартального фонда оплаты труда на 80% и более при неизменной численности сотрудников (если в организации устроены свыше 15 человек). Речь также идет о снижении в предыдущем квартале зарплаты у четверти и более сотрудников медорганизации, а также взаимодействии организации или индивидуального предпринимателя (ИП) более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тысяч рублей и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше, уточняет РБК.

Как отмечается, индикаторы риска не являются непременным признаком нарушения, а указывают на его вероятность. Их применяют в качестве инструмента риск-ориентированного подхода для профилактики нарушений.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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