Иностранному бизнесу повысят взносы: уйти из России станет ещё дороже

Добровольный взнос, который необходимо будет заплатить в бюджет при сделках по продаже иностранцами российского бизнеса, вырастет почти в два раза – с текущих 15% до 35% от рыночной стоимости актива. Такое решение принято в правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, передает РБК со ссылкой на источники.

Предполагается, что 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% в течение года и еще 5% в течение двух лет. Кроме того, изменен размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при таких сделках. Раньше они должны были продаваться за 50% от своей реальной цены, теперь скидка должна составлять минимум 60% (сам актив, таким образом, можно продать только за 40% от оценки).

Власти также вводят новое правило для таких сделок – теперь, если их стоимость составляет более 50 млрд рублей, они должны совершаться только с согласия главы государства. Также планируются изменения в законодательстве, касающиеся вывода средств за границу в виде займов и дивидендов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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