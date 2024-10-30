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Среда, 30 октября 2024, 21:04 мск

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Минэкономразвития оценило рост ВВП России в сентябре

В сентябре 2024 года рост ВВП России увеличился до 2,9% в годовом выражении, что превышает августовские темпы на 0,5%. Такие оценочные данные приводятся в обзоре министерства экономического развития РФ.

По данным ведомства, в целом за 9 месяцев, по оценке, рост ВВП составил 4,0% в годовом выражении.

За этот же период рост промышленности в целом составил 4,4% г/г. Обрабатывающие производства в сентябре показали ускорение темпов роста до 6,6% г/г после 4,7% в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года рост обрабатывающего сектора составил 7,9% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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