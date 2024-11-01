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Пятница, 1 ноября 2024, 22:11 мск

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Правительство РФ подготовило законопроект о приватизации «ДОМ.РФ»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает возможность приватизации института развития в жилищной сфере – АО «ДОМ.РФ» при сохранении контролирующей доли государства.

В документе оговаривается, что в госсобственности должны оставаться 50% плюс одна обыкновенная акция, в том числе в случае приобретения единым институтом развития в жилищной сфере статуса публичного акционерного общества в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах».

Ранее в СМИ появлялась информация, что для «ДОМ.РФ», в котором пока 100% принадлежит государству, в 2025 году планируется первичное публичное размещение акций на фондовой бирже.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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