С начала года Китай в три раза увеличил импорт российского урана

В 2024 году Китай в три раза нарастил импорт российского урана. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, на которые ссылается РИА «Новости».

С января по октябрь текущего года Китай приобрел у России обогащенного урана на 849 млн долларов, что в 3,2 раза больше уровня за аналогичный период 2023 года. При этом в октябре поставки увеличились вдвое по сравнению с сентябрем – до 216 млн долларов.

При сохранении динамики КНР станет главным покупателем урана у России по итогам года.

Кроме того, увеличивает закупки обогащенного урана и Южная Корея – за десять месяцев страна ввезла из РФ этого вида топлива на 650 млн долларов, что делает ее на текущий момент вторым основным импортером этой российской продукции.

Тем временем, США сокращают покупку российского урана: за девять месяцев объем импорта составил 574 млн долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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