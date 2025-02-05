Минпромторг России обеспокоен величиной процентных выплат предприятиями автопрома

Объемы процентных выплат по кредитам российских автоконцернов при текущем уровне ключевой ставки вызывают беспокойство. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

«В автопроме, несмотря на хороший прошлогодний рост по легковым автомобилям, мы уже отмечаем возможность замедления спроса. В основном – из-за высоких ставок по автокредитованию и лизингу. При необходимости готовы корректировать параметры наших программ господдержки», – цитирует Алиханова «Интерфакс».

Министр отметил, что одновременно повышаются затраты основных отечественных производителей на обслуживание оборотных и инвестиционных кредитов. «Совсем недавно мы с Вячеславом Андреевичем (Федорищевым, председателем комиссии Госсовета по направлению «Промышленность») встречались с нашими компаниями. И цифры годовых выплат процентов, которые они приводят, заставляют беспокоиться», – пояснил Алиханов.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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