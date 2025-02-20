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Четверг, 20 февраля 2025, 19:28 мск

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Правительство РФ подлит частичный запрет на экспорт бензина

Правительство РФ решило продлить до конца августа 2025 года действующие ограничения на экспорт бензина, которые подразумевают запрет для трейдеров, но разрешают поставлять это топливо на внешние рынки производителям.

Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. По данным агентств, это вопрос обсуждался сегодня на совещании по топливному рынку у вице-премьера Александра Новака.

Напомним, по итогам первой недели февраля биржевые цены на автомобильное топливо выросли почти на 8%. Так, стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 7,5% – до 56,977 тысячи рублей за тонну, Аи-95 – на 7,9% до 59,097 тысячи рублей за тонну. Неделей ранее эти марки прибавили в цене почти на 7%. В этих условиях в правительстве РФ решили обсудить перспективы полного запрета экспорта для стабилизации ситуации на рынке.

Согласно последним данным Росстата, цены на автомобильный бензин в России по сравнению с прошлогодним уровнем увеличились на 11,57%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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