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Суббота, 22 февраля 2025, 16:10 мск

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Правительство ужесточит требования к иностранным компаниям, решившим вернуться в Россию

Россия намерена ужесточить требования для иностранных компаний, решивших вернуться в РФ. Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, это касается локализации, технологий и объемов инвестиций.

По его словам, все решения будут приниматься индивидуально, с учетом интересов как российского бизнеса, так и российских потребителей.

«Уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе МСП, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг», – пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Решетников также обратил внимание, что российский бизнес «серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний». «Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», – подчеркнул он.

«В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены. В этом плане российский рынок был и остается открытым», – добавил министр.

«Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов… Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными», – констатировал Решетников.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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